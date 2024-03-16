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Шольц согласился с началом расследования новой утечки информации о Taurus

Шольц одобрил расследование обстоятельств новой утечки информации о Taurus

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Lisi Niesner/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц одобрил начало расследования обстоятельств новой утечки секретной информации, касающейся немецких крылатых ракет Taurus. Об этом со ссылкой на немецкое агентство DPA сообщает ТАСС.

«Разглашение тайны не должно происходить. Поэтому всегда — в том числе и в этом случае — правильно заняться расследованием», — заявил Шольц агентству DPA перед вылетом в Иорданию.

Поводом для таких заявлений стала утечка в немецкие СМИ информации с закрытого заседания Бундестага, посвященного особенностям применения Taurus. Генеральный инспектор ВС ФРГ Карстен Бройер пояснил депутатам, что для запуска крылатых ракет необходимы специальные технические системы, обрабатывающие большие объемы данных. Они существуют в ограниченном количестве и в случае передачи Украине их недостаток сказался бы на боеготовности Бундесвера и, как следствие, отрицательно повлиял бы на обороноспособность Германии.

16 марта депутат Бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что применение Вооруженными силами Украины немецких крылатых ракет Taurus для ударов по целям на территории России фактически стало бы объявлением войны.

15 марта немецкий журнал назвал причину отказа Шольца отправлять на Украину ракеты Taurus.

Ранее стало известно, что на возобновление производства ракет Taurus Германии потребуется не менее двух лет.

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