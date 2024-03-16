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Захарова ответила на слова Запада о непризнании результатов выборов в РФ

Захарова: слова Запада о непризнании выборов в РФ — проблема для них самих

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ЭМПАТИЯ МАНУЧИ/Youtube

Заявления стран Запада о том, что они не признают выборы в России, являются проблемой лишь для них самих. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Когда они [западные страны] поняли, что мы и там [за рубежом] развернем избирательные участки, несмотря на все их запугивания, несмотря на всю агрессивную риторику, они перешли к следующему этапу: они начали говорить, что они не признают выборы. Это их проблемы» — сказала Захарова.

До этого она заявила, что Запад трепещет, ожидая результатов голосования на выборах президента РФ. По словам дипломата, МИД ожидает эффективного результата с точки зрения организации выборов за границей.

Выборы президента Российской Федерации продлятся с 15 по 17 марта 2024 года. Владимир Путин участвует в выборах как самовыдвиженец, его заявка зарегистрирована ЦИК. Кроме действующего главы государства, ЦИК зарегистрировал как кандидатов Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова.

Ранее Медведев заявил, что не сомневается в победе одного из кандидатов.

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