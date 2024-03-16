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Депутат ГД заявил, что поджоги избирательных участков могут квалифицировать как теракт

Пискарев: поджоги избирательных участков могут квалифицировать как теракт

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Нина Зотина/РИА Новости

Поджоги и иные аналогичные действия на избирательных участках могут быть квалифицированы как диверсии или теракты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Государственной думы, председатель депутатской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Парламентарий отметил, что выборы президента России проходят спокойно, открыто, в полном соответствии с законодательством и при большой явке. Однако сразу в нескольких российских регионах, в том числе в Москве, зафиксированы случаи провокаций на избирательных участках, обратил внимание он.

Пискарев напомнил, что за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий грозит уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы. А поджоги и другие подобные действия могут признать диверсией или терактом — в зависимости от последствий и умысла виновного, добавил депутат.

Он призвал граждан «еще раз задуматься и не поддаваться на провокации наших противников».

16 марта жительницу Петербурга арестовали за попытку поджога избирательного участка. 22-летняя подозреваемая бросила бутылку с зажигательной смесью в стену дома №40 по улице Варшавской.

В тот же день пенсионерка под Калининградом вылила зеленку в урну для бюллетеней.

Ранее Захарова рассказала о том, как США стремятся помешать выборам в РФ.

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