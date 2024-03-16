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В США высказались о возможности возврата Украиной потерянных территорий

Журналист Fox News Холл: Украина не сможет вернуть себе утраченные территории

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Станислав Красильников/РИА Новости

Россия никогда не вернет Украине потерянные ею территории, а конфликт рано или поздно завершится соглашением сторон. Такое мнение в эфире ток-шоу Your World with Neil Cavuto на американском телеканале Fox News высказал журналист Бенджамин Холл.

Отвечая на вопрос о перспективах украинско-российского конфликта, Холл заявил, что, по его мнению, Россия никогда не откажется от приобретенных территорий. «Думаю, что в какой-то момент будет некое соглашение о прекращении огня», — сказал журналист.

Холл также заявил, что даже в случае выделения Соединенными Штатами пакета помощи Украине в размере $60 млрд он будет последним и не сыграет решающей роли. При этом Россия, по мнению Холла, становится все сильнее, а ее экономика поставлена на военные рельсы.

Из этого журналист сделал вывод, что к сегодняшнему дню перед странами Запада уже не стоит вопрос о возврате потерянных Украиной земель. Скорее, речь может идти о взятии под контроль России новых территорий.

14 марта в США признали бессмысленность нового пакета помощи ВСУ.

В тот же день Медведев описал российскую «формулу мира» по Украине. В ее основе — капитуляция Киева.

Ранее политолог объяснил требование Путина к переговорам по Украине.

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