Никита Михалков проголосовал на выборах президента в Крыму

Народный артист России Никита Михалков проголосовал на выборах президента России на избирательном участке в Крыму. Об этом сообщает ТАСС.

«Я понимаю, что немного решит один голос мой, но я точно знаю, что он присоединится к миллиону», — прокомментировал Михалков.

Председатель Союза кинематографистов также отметил, что у граждан России сейчас не должно быть других интересов, кроме национальных интересов страны.

16 марта на выборах президента России проголосовал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В тот же день председатель партии ЛДПР и кандидат в президенты России Леонид Слуцкий проголосовал на выборах российского лидера.

До этого председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова призвала граждан РФ выделить время и проголосовать на выборах президента очно или дистанционно.

О том, как проходят президентские выборы во второй день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее политолог объяснил важность выборов президента РФ.