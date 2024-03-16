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Никита Михалков проголосовал на выборах президента в Крыму

Народный артист России Никита Михалков проголосовал на выборах президента России

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Максим Блинов/РИА Новости

Народный артист России Никита Михалков проголосовал на выборах президента России на избирательном участке в Крыму. Об этом сообщает ТАСС.

«Я понимаю, что немного решит один голос мой, но я точно знаю, что он присоединится к миллиону», — прокомментировал Михалков.

Председатель Союза кинематографистов также отметил, что у граждан России сейчас не должно быть других интересов, кроме национальных интересов страны.

16 марта на выборах президента России проголосовал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В тот же день председатель партии ЛДПР и кандидат в президенты России Леонид Слуцкий проголосовал на выборах российского лидера.

До этого председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова призвала граждан РФ выделить время и проголосовать на выборах президента очно или дистанционно.

О том, как проходят президентские выборы во второй день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее политолог объяснил важность выборов президента РФ.

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