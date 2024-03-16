Из Эстонии депортировали организатора «Бессмертного полка»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что женщину депортировали из Эстонии за помощь пострадавшим в Донбассе и уход за могилами советских солдат. Об этом сообщает Sputnik.

Отмечается, что с 2014 года женщина собирала гуманитарную помощь для жителей Донбасса, а также организовывала в Эстонии акцию «Бессмертный полк».

По словам Москальковой, женщина обратилась за помощью на приграничном избирательном пункте в Ивангороде.

13 марта стало известно, что полиция Эстонии рекомендовала местным россиянам не ездить на выборы в Россию. Об этом заявил глава бюро пограничной охраны Идаской префектуры Ээрик Пургель. 16 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала действия стран, препятствующих голосованию россиян на выборах президента Российской Федерации. Она отметила, что ряд недружественных государств создают препятствия для доступа граждан РФ на избирательные участки.

Ранее в Латвии заявили, что будут проверять документы у голосующих на выборах президента России.