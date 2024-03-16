Лавров заявил о решении проблем Крыма, доставшихся «в наследство» от Украины

С момента возвращения Крыма в состав России в регионе удалось преодолеть многие проблемы, которые достались «в наследство» от Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении. Оно опубликовано в Telegram-канале министерства.

«Реализованы и продолжают осуществляться масштабные проекты, способствующие возрождению и обновлению Крыма, его дальнейшему встраиванию в политико-правовое и социально-экономическое пространство России, повышению качества жизни граждан», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что полуостров — неотъемлемая часть России и вопрос о его принадлежности закрыт. Он отметил, что крымчане имеют четкие перспективы дальнейшего развития региона и могут смотреть в будущее с уверенностью и оптимизмом.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2 заявил, что Крым снова должен стать частью Украины для достижения прочного мира. Он подчеркнул, что Париж делает все возможное для помощи Украине, для ее возращения к международно признанным границам.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в ответ, что Крым никогда не был и не будет украинским.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о признании передачи Крыма УССР недействительной.