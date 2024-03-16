Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил о решении проблем Крыма, доставшихся «в наследство» от Украины

Лавров: в Крыму преодолены многие проблемы, доставшиеся в наследство от Украины

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

С момента возвращения Крыма в состав России в регионе удалось преодолеть многие проблемы, которые достались «в наследство» от Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении. Оно опубликовано в Telegram-канале министерства.

«Реализованы и продолжают осуществляться масштабные проекты, способствующие возрождению и обновлению Крыма, его дальнейшему встраиванию в политико-правовое и социально-экономическое пространство России, повышению качества жизни граждан», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что полуостров — неотъемлемая часть России и вопрос о его принадлежности закрыт. Он отметил, что крымчане имеют четкие перспективы дальнейшего развития региона и могут смотреть в будущее с уверенностью и оптимизмом.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2 заявил, что Крым снова должен стать частью Украины для достижения прочного мира. Он подчеркнул, что Париж делает все возможное для помощи Украине, для ее возращения к международно признанным границам.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в ответ, что Крым никогда не был и не будет украинским.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о признании передачи Крыма УССР недействительной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами