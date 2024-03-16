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Иностранные наблюдатели обвинили Запад во лжи по поводу выборов президента России

РИА Новости: наблюдатели из США и ЮАР обвинили Запад во лжи по поводу выборов РФ

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Максим Богодвид/РИА Новости

Иностранные наблюдатели из США и ЮАР за ходом президентских выборов в Херсонской области России заявили, что не обнаружили нарушений голосования, обратив внимание на неправдоподобность западной пропаганды относительно выборов в РФ. Своими впечатлениями от хода избирательного процесса они поделились с РИА Новости.

«Не соответствует тому, что так или иначе говорит Запад. В первую очередь, по моим ощущениям, Херсонская область не похожа на оккупированный регион», — подчеркнул американский наблюдатель в Херсонской области Дэниэль Ковалик, отметив, что избиратели, несмотря на опасность, выглядят счастливыми.

В свою очередь южноафриканский политолог Пассека Фарумеле обратил внимание на то, что предлагаемая европейским и американским зрителям позиция западных средств массовой информации «возвращает нас к вопросу о западных медиа и о том, как они способны изображать Россию».

До этого помощник президента Национальной комиссии социальных организаций Уругвая Матиас Фаравели, наблюдающий за выборами в Запорожской области, заявил, что голосование на выборах президента России проходит открыто и честно.

Ранее глава ЦИК сообщила, сколько избирателей досрочно проголосовали на выборах президента РФ.

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