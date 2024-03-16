В Италии заявили, что в НАТО не обсуждали прямое вовлечение в конфликт на Украине

Глава минобороны Италии Антонио Таяни заявил, что в Североатлантическом альянсе никто не обсуждал прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине, на Западе осознают последствия такого шага для альянса. Об этом он сообщил в интервью газете Corriere della Sera.

«Никто в НАТО никогда не говорил о прямом вмешательстве, мы хорошо знаем, какие последствия может иметь конфликт», — отметил министр.

Он подчеркнул, что в Риме не понимают позиции французского лидера Эммануэля Макрона по отправке войск НАТО на Украину.

До этого лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в «играх с жизнями французов».

Макрон ранее в интервью журналистам TF1 и France 2 вновь заявил, что не исключает отправки войск на Украину, при этом ответив, что сейчас ситуация не требует принятия такого решения. Он также назвал Россию соперником, подчеркнув, что Франция не ведет войну с РФ, но будет готова ответить в случае эскалации со стороны Москвы.

Ранее в Италии заявили, что не намерены отправлять войска на Украину.