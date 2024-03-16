В Италии заявили, что не намерены отправлять войска на Украину

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Рим никогда не направит свои войска на Украину. Его слова приводит газета La Repubblica.

Таким образом министр прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о планах отправить войска ЕС и НАТО на Украину и утверждение главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что военнослужащие альянса якобы уже присутствуют на украинской территории.

По мнению Крозетто, французский лидер и другие согласные с ним политики, сделав такое сенсационное заявление, хотели произвести впечатление. Он предостерег Макрона от того, чтобы устраивать встречи с одним-двумя европейскими лидера и делать объявления от имени всего Евросоюза в то время, как в организации 27 стран-членов.

«Я считаю, что контраст с таким монолитом, как Россия, в котором командует только один человек, предполагал бы четкую, непротиворечивую стратегию и с нашей стороны, выстроенную в рамках единой коалиции», — сказал министр обороны Италии.

Он добавил, что помощь Украине на нынешнем этапе заключается в поставке боеприпасов и оружия для отражения российских атак, тогда как на политическом уровне необходимо добиваться их прекращения.

26 февраля Макрон заявил, что на состоявшейся в Париже конференции по украинскому конфликту с участием глав государств и правительств стран ЕС, а также высокопоставленных чиновников США, Канады и Великобритании обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину.

Ранее политолог объяснил стремление Макрона помочь Украине посредством войск НАТО.