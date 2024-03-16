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В Италии заявили, что не намерены отправлять войска на Украину

Глава МО Италии Крозетто заявил, что Рим не отправит свои войска на Украину

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Andrew Medichini/AP

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Рим никогда не направит свои войска на Украину. Его слова приводит газета La Repubblica.

Таким образом министр прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о планах отправить войска ЕС и НАТО на Украину и утверждение главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что военнослужащие альянса якобы уже присутствуют на украинской территории.

По мнению Крозетто, французский лидер и другие согласные с ним политики, сделав такое сенсационное заявление, хотели произвести впечатление. Он предостерег Макрона от того, чтобы устраивать встречи с одним-двумя европейскими лидера и делать объявления от имени всего Евросоюза в то время, как в организации 27 стран-членов.

«Я считаю, что контраст с таким монолитом, как Россия, в котором командует только один человек, предполагал бы четкую, непротиворечивую стратегию и с нашей стороны, выстроенную в рамках единой коалиции», — сказал министр обороны Италии.

Он добавил, что помощь Украине на нынешнем этапе заключается в поставке боеприпасов и оружия для отражения российских атак, тогда как на политическом уровне необходимо добиваться их прекращения.

26 февраля Макрон заявил, что на состоявшейся в Париже конференции по украинскому конфликту с участием глав государств и правительств стран ЕС, а также высокопоставленных чиновников США, Канады и Великобритании обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину.

Ранее политолог объяснил стремление Макрона помочь Украине посредством войск НАТО.

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