Суд Гонконга приговорил к тюрьме 12 участников штурма парламента

Суд в Гонконге приговорил к тюремному заключению 12 участников штурма здания заксобрания в ходе протестов 2019 года. Об этом пишет местная «Синдао жибао».

В июле 2019 года сотни протестующих ворвались в здание законодательного собрания Гонконга после нескольких часов штурма. Внутри был устроен погром, вандализму подверглись стены, мебель, картины, фотографии были облиты черной краской, закрашен герб Гонконга в зале заседаний.

В итоге через пять лет 14 обвиняемых по делу о штурме парламента предстали перед судом. 12 из участников штурма получили тюремные сроки, двое — штрафы. Срок тюремного заключения осужденных варьируется от 54 месяцев и 20 дней до 82 месяцев.

До этого сообщалось, что в Гонконге двое мужчин были арестованы за стрельбу в полицейских из водных пистолетов. Министр безопасности Гонконга Крис Танг сказал, что стрельба в полицейских из водного пистолета — «унижение страны» и разжигание недовольства.

Ранее стало известно, что компания в Гонконге применяет насилие к сотрудникам, чтобы мотивировать их лучше работать.