На Украине могут начать постепенно повышать акцизы на табачные изделия

В правительстве Украины заявили, что проект закона относительно постепенного повышения ставок акцизного налога на табачные изделия до 2028 года, согласно которому кроме прочего гривневую ставку акцизного налога заменят на евро во избежание влияния инфляции, был одобрен. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что на Украине с 2018 года действует план повышения акциза на табачные изделия на 20% ежегодно. Благодаря этому предполагалось достичь выполнения минимального акцизного налогового обязательства, установленного директивой ЕС, «не менее чем 90 евро за тысячу сигарет».

В правительстве Украины подчеркнули, что из-за девальвации прогнозируемый уровень достичь не получится.

До этого власти Украины готовятся повысить налоги и сборы для пополнения доходной части бюджета на 0,5% ВВП, чего требует Международный валютный фонд (МВФ).

В ближайшее время правительство внесет в парламент законопроект о введении дополнительного военного сбора для индивидуальных предпринимателей (ИП).

Ранее МВФ приступил к пересмотру финпрограммы для Украины.