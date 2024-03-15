Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Почти три миллиона человек проголосовали в Москве в первый день голосования

МГИК: около 3 млн избирателей проголосовали в Москве за первый день выборов

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

В первый день голосования на выборах президента России в Москве проголосовали почти три млн человек. Об этом сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, передает АГН Москва.

Кириллова рассказала, что всего было выдано 2 976 987 бюллетеней. Электронно проголосовали 2 381 139 избирателей, бумажным способом — 595 848.

По ее словам, это говорит «о беспрецедентно высокой явке в первый день голосования».

В 16:00 мск сообщалось, что в Москве проголосовали 2,3 млн человек. Среди них электронно проголосовали 1 859 609 человек, а с помощью бумажного бюллетеня свой голос отдали 390 955 избирателей.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

До этого в Кремле рассказали, почему Владимир Путин решил проголосовать на выборах онлайн.

Ранее зампред ЦИК Николай Булаев призвал усилить охрану урн из-за порчи бюллетеней чернилами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами