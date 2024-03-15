Почти три миллиона человек проголосовали в Москве в первый день голосования

В первый день голосования на выборах президента России в Москве проголосовали почти три млн человек. Об этом сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, передает АГН Москва.

Кириллова рассказала, что всего было выдано 2 976 987 бюллетеней. Электронно проголосовали 2 381 139 избирателей, бумажным способом — 595 848.

По ее словам, это говорит «о беспрецедентно высокой явке в первый день голосования».

В 16:00 мск сообщалось, что в Москве проголосовали 2,3 млн человек. Среди них электронно проголосовали 1 859 609 человек, а с помощью бумажного бюллетеня свой голос отдали 390 955 избирателей.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

До этого в Кремле рассказали, почему Владимир Путин решил проголосовать на выборах онлайн.

Ранее зампред ЦИК Николай Булаев призвал усилить охрану урн из-за порчи бюллетеней чернилами.