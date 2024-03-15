Борис Ковальчук назначен замглавы Контрольного управления президента

Бывший глава «Интер РАО» Борис Ковальчук стал заместителем руководителя Контрольного управления президента. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники.

Накануне Ковальчук покинул пост генерального директора «Интер РАО». Этот пост он занимал с 2009 года. Этот пост получил бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль.

Борису Ковальчуку 46 лет, он является сыном совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука.

В феврале пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин провел встречу с генеральным директором ПАО «Интер РАО». В ходе мероприятия Ковальчук доложил российскому лидеру о росте выручки энергетической компании. Как он сказал, в период с 2009 по 2023 год этот показатель увеличился с 69 млрд рублей до более чем 1,3 трлн рублей.

Ранее «Интер РАО» начала частичные ограничения поставок электроэнергии в Китай.