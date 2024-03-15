Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Борис Ковальчук назначен замглавы Контрольного управления президента

РБК: заместителем главы Контрольного управления президента стал Борис Ковальчук

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Бывший глава «Интер РАО» Борис Ковальчук стал заместителем руководителя Контрольного управления президента. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники.

Накануне Ковальчук покинул пост генерального директора «Интер РАО». Этот пост он занимал с 2009 года. Этот пост получил бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль.

Борису Ковальчуку 46 лет, он является сыном совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука.

В феврале пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин провел встречу с генеральным директором ПАО «Интер РАО». В ходе мероприятия Ковальчук доложил российскому лидеру о росте выручки энергетической компании. Как он сказал, в период с 2009 по 2023 год этот показатель увеличился с 69 млрд рублей до более чем 1,3 трлн рублей.

Ранее «Интер РАО» начала частичные ограничения поставок электроэнергии в Китай.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами