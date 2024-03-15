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Украина вышла из соглашений с СНГ

Украина вышла из соглашения с Белоруссией о железнодорожном транспорте

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что Киев вышел из соглашения с Белоруссией о деятельности железнодорожного транспорта, а также из двух соглашений с СНГ. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, было прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о деятельности железнодорожного транспорта, подписанного 17 декабря 1992 годна в Киеве.

Также Украина вышла из соглашений об организации медицинского обеспечения военнослужащих и членов их семей, работников и служащих вооруженных сил государств-участниц содружества, а также из соглашений с СНГ о сотрудничестве в борьбе с оборотом фальсифицированных лекарственных средств.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина вышла из соглашения с Содружеством Независимых Государств (СНГ) о вооруженных силах и пограничных войсках.

5 марта представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что Украина вышла из соглашения с СНГ о сотрудничестве по обеспечению единства измерений времени и частоты.

Ранее Украина вышла из соглашения СНГ о взаимодействии МВД.

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