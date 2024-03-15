Депутат Хинштейн заявил, что за репосты в соцсетях нужно отвечать

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн считает, что за репосты в социальных сетях нужно привлекать к ответственности. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

По его словам, таким действием человек берет на себя ответственность, поэтому должен отвечать за содержание опубликованной информации.

«Привлекать ли к ответственности за репост в соцсетях? Я считаю, что да. Публикуя у себя на странице информацию, ты за нее берешь ответственность. Взял ответственность — отвечай», — написал депутат.

По мнению Хинштейна, в таком случае неважно, кто является первоисточником.

В сентябре 2023 года комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, который предлагал запретить привлекать к административной ответственности граждан за лайки в соцсетях. Там заявили, что пояснительная записка к документу не содержит сведений, подтверждающих необходимость внесения изменений в существующие законы.

Ранее депутат объяснил необходимость принятых законов о самоконтроле соцсетей.