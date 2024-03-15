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Американский суд не стал отстранять прокурора по делу Трампа из-за романтической связи

Суд Джорджии не стал отстранять прокурора Уиллис от дела Трампа

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Sam Wolfe/Reuters

Суд штата Джорджия не нашел оснований для отстранения прокурора Фани Уиллис от участия в деле Дональда Трампа о вмешательстве в выборе. Защита экс-президента США уличила ее в романтической связи с ведущим дело против Трампа спецпрокурором Норманом Уэйдом, но это не помогло, сообщает РИА Новости.

Суд счел, что говорящие о конфликте интересов факты не имеют под собой достаточно обоснований и потому требования защиты Трампа в этом вопросе не могут быть удовлетворены. При этом в документе указывается, что поскольку «видимость нарушений остается», для продолжения процесса они «должны быть разрешены надлежащим образом».

Сама Уиллис, выступая в суде, романтической связи с Уэйдом не отрицала. Фигуранты дела настаивают на отстранении ее от процесса, а сам Трамп назвал ситуацию отвратительной.

14 августа 2023 года против Трампа были выдвинуты обвинения делу о вмешательстве в президентские выборы в 2020 году. Они сформулированы в 11 пунктах, в числе которых подлог и попытка склонить должностное лицо к нарушению присяги. Своей вины экс-президент США не признает.

Ранее суд Джорджии снял с Трампа часть обвинений во вмешательстве в выборы.

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Выборы в США — 2024
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