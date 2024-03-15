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Медведев опубликовал фотографию виселиц в качестве «формулы мира» для Украины

Медведев опубликовал фото виселиц, пригрозив виновным в обстрелах городов РФ

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале фотографию виселиц, заявив, что на них «будут болтаться» виновные в обстрелах российских городов.

По его словам, на фотографии представлен харьковский судебный процесс над немецкими военными преступниками в 1943 году.

Он назвал это «альтернативным фотовариантом формулы мира» для Украины.

«И там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии ничтожество по фамилии [Эдгарс] Ринкевичс ...» — написал Медведев.

15 марта Дмитрий и Светлана Медведевы проголосовали на выборах российского президента.

До этого зампред СБ РФ послал Европарламент в ответ на требование вернуть Румынии золото.

Ранее Медведев предрек западным политикам уход в небытие.

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