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В Ростовской области мужчина вылил зеленку в урну для бюллетеней

СК завел дело на жителя Ростовской области, испортившего урну для бюллетеней

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В Ростовской области на мужчину, который вылил зеленую жидкость в урну для бюллетеней, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, все случилось в Азовском районе, где на одном из избирательных участков 62-летний местный житель вылил жидкость зеленого цвета в урну для бюллетеней.

Сейчас подозреваемого задержали. В отношении него завели уголовное дело по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого в Москве женщина на одном из избирательных участков вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, после чего ее задержали с поличным. На подозреваемую завели такое же уголовное дело.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что комиссия обратится к Росгвардии и МВД из-за порчи бюллетеней на избирательных участках. По его словам, в двух регионах избиратели вылили в урну чернила, предположительно, ради денежного вознаграждения.

Ранее на выборах президента РФ 1 млн москвичей проголосовали электронно.

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