Мэрия Белгорода предупредила о фейковых звонках от избирательной комиссии

Жителям Белгорода поступают звонки от якобы представителей избирательной комиссии, которые сообщают, что их избирательный участок не работает. В мэрии города заявили, что это фейки.

Там заверили, что все участки на территории области работают в штатном режиме, а избиратели без проблем ходят голосовать. Местных жителей призвали доверять только официальным источникам.

В пятницу 15 марта в России стартовало голосование на выборах президента России. Отдать свой голос можно с 8:00 до 20:00 с 15 по 17 марта включительно. Впервые для выборов президента в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Николая Харитонова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).

ЦИК объявит предварительные итоги голосования в первой половине дня 18 марта. Первые результаты комиссия начнет давать с 21:00 17 марта.

О том, как проходят президентские выборы — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее генсек ШОС рассказал об организации работы на избирательных участках.