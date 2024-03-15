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Медведев послал Европарламент в ответ на требование вернуть Румынии золото

Медведев на требование возврата золота Румынии: «Можно только послать»

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил возмущение требованиями Румынии о возврате ввезенного более века назад в Россию золота. Соответствующий пост он разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Медведев назвал такие требования «наглостью» и написал, что даже и не знает, что можно ответить на нее.

«ЕС украл у России активов на 300 млрд долларов и просит вернуть золотишко Румынии. Сказать нечего по-русски, можно только послать», — написал Медведев.

В той же записи заместитель председателя Совета безопасности России выразил мнение, что «румын, как известно, не нация, а образ жизни», и назвал европейских руководителей «придурками, слабаками и ничтожествами».

По словам Медведева, в 1918 году румынское золото было национализировано советским правительством «за плохое поведение».

«Румыния это приняла и потом получила от нас отказ от репараций по итогам своего нацистского периода в годы Второй мировой войны. Ну, а теперь снова разыгрался аппетит у разных придурков из Европарламента», — написал Дмитрий Медведев.

14 марта Европарламент потребовал от России вернуть Румынии ее золотой запас.

В тот же день в Госдуме предложили вернуться к румынским репарациям за ее участие в ВОВ.

Ранее о «фантомных долгах» России перед Румынией заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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