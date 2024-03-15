Генсек ШОС рассказал об организации работы на избирательных участках

Работа на избирательных участках на выборах президента РФ идет по плану и организованно, проблем не замечено. Об этом заявил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), глава миссии наблюдателей Чжан Мин, передает ТАСС.

«Работа идет по плану, идет организованно», — сказал он.

Мин отметил, что его задача состоит в том, чтобы замечать недостатки.

«Честно говоря, пока не заметил никаких вопросов или проблем», — добавил глава миссии.

Центральная избирательный комиссия Российской Федерации сообщила, что явка на выборах президента к 12:00 15 марта составила 5,47%.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. О том, как проходят президентские выборы в первый день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом от диктатуры.