В штабе по наблюдению за выборами оценили нагрузку на систему ДЭГ в Москве

В Москве нагрузка на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) является стандартной, все работает в штатном режиме. Об этом РИА Новости сообщил заместитель главы общественного штаба по наблюдению за выборами президента Российской Федерации в Москве, глава электронного штаба Илья Массух.

«390 тыс. в час — стандартная нагрузка на систему. Если и есть паразитный трафик, то мы его не замечаем», — сказал он.

Онлайн-голосование началось в столице России в 08.00. С самого начала на странице elec.mos.ru отмечалось большое количество желающих проголосовать, поэтому система работала в режиме электронной очереди.

Также заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президент РФ в столице Александр Асафов сообщил, что на избирательных участках в Москве выборы президента России проходят в штатном режиме, никаких происшествий нет.

О том, как проходят президентские выборы в первый день голосования — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее западные СМИ указали на рост экономики России перед выборами.