Политолог оценил признание Столтенберга в поставках Киеву ракет НАТО

Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали ракеты альянса для атак на Черноморский флот, «упаковывается» в череду других, формула которых состоит в том, что скрытое становится явным. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог Сергей Маркелов. При этом, по его словам, такое признание генсека доказывает правоту России.

«С точки зрения военного конфликта это хорошо, потому что это вскрытие признает нашу правду. Тогда возникает второй шаг. Враг нас оправдывает, вражеская сторона, конфликтная сторона оправдывает наши действия», — сказал Маркелов.

Он напомнил, что Россия неоднократно предупреждала, что поставки вооружений Киеву не только препятствуют урегулированию конлфликта, но и напрямую вовлекают в него страны НАТО.

Накануне Столтенберг выступил с годовым отчетом в Брюсселе. Он признал, что Украина атакует российские корабли в Черном море ракетами НАТО, и призвал нарастить поставки Киеву, чтобы не допустить «большой исторической ошибки». При этом он заявил об отсутствии военной угрозы со стороны РФ для стран альянса, но выступил за усиление ПВО, а российские гиперзвуковые ракеты назвал «серьезным вызовом». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генсек НАТО назвал процент предоставленной Киеву военной помощи.