Володин проголосовал на выборах президента России

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин проголосовал на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке № 75 Пресненского района Москвы. Об этом сообщили пресс-службе Госдумы журналистам, передает РИА Новости.

«Вячеслав Володин 15 марта проголосовал на избирательном участке №75 Пресненского района Москвы», — отметили в пресс-службе.

Ранее на выборах на одном из избирательных участков в Южном военном округе проголосовали глава министерство обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. О том, как проходят президентские выборы в первый день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее западные СМИ указали на рост экономики России перед выборами.