В ЕС оценили шансы Туска «помирить» Шольца и Макрона

Премьер Польши Дональд Туск не сможет исправить разлад в отношениях между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом пишет Politico.

«Туск, похоже, готов стать дипломатическим посредником часа… Но надежды на прорыв вполне могут оказаться неуместными, учитывая, насколько испортились отношения Макрона и Шольца в последние недели», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что 15 марта пройдет трехсторонняя встреча Шольца, Макрона и Туска, которая, как пишет Politico, «завершит недели ожесточенных споров, некоторые из которых выливались публично, между Макроном и Шольцем по вопросам европейской обороны и Украины».

Заявление Макрона о том, что западные войска не следует «исключать» на Украине, было встречено резким отпором со стороны Шольца, а более поздний призыв французского президента о том, что европейцы не должны быть «трусами», был раскритикован в Берлине как бесполезный.

До этого сообщалось, что Шольц и Макрон обговорят «нюансы» помощи Украине на встрече в Берлине.

Ранее в Совфеде сравнили Макрона с галльским петухом.