Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС оценили шансы Туска «помирить» Шольца и Макрона

Politico: Туск не исправит разлад в отношениях ФРГ и Франции

close
100%
Michael Kappeler/DPA/AP

Премьер Польши Дональд Туск не сможет исправить разлад в отношениях между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом пишет Politico.

«Туск, похоже, готов стать дипломатическим посредником часа… Но надежды на прорыв вполне могут оказаться неуместными, учитывая, насколько испортились отношения Макрона и Шольца в последние недели», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что 15 марта пройдет трехсторонняя встреча Шольца, Макрона и Туска, которая, как пишет Politico, «завершит недели ожесточенных споров, некоторые из которых выливались публично, между Макроном и Шольцем по вопросам европейской обороны и Украины».

Заявление Макрона о том, что западные войска не следует «исключать» на Украине, было встречено резким отпором со стороны Шольца, а более поздний призыв французского президента о том, что европейцы не должны быть «трусами», был раскритикован в Берлине как бесполезный.

До этого сообщалось, что Шольц и Макрон обговорят «нюансы» помощи Украине на встрече в Берлине.

Ранее в Совфеде сравнили Макрона с галльским петухом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами