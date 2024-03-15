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В США признали мрачный сценарий будущего Украины

WP: без поддержки США Украину ждет коллапс

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Rod Lamkey/Global Look Press

Украину без финансовой и военной помощи со стороны США ждет коллапс, в рамках продолжающегося украинского конфликта Вооруженные силы Украины (ВСУ), скорее всего, потеряют «бесчисленное количество жизней» во избежание упомянутого коллапса. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники.

«Без дополнительных мер для Украины со временем это не пойдет на пользу, и это может привести к потенциальному коллапсу… Но вот суть: даже если Украина выстоит, мы на самом деле говорим, что мы собираемся использовать бесчисленное количество жизней, чтобы добиться этого», — приводит издание слова неназванного высокопоставленного чиновника США.

Кроме того, газета напомнила, что директор ЦРУ Уильям Бернс, выступая перед законодателями на этой неделе, предупредил, что в отсутствие помощи США территориальные потери в этом году будут «значительными», при этом время на исходе.

До этого экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что победа российской армии очевидна, поэтому западные страны сейчас думают, как избавиться от Украины. Он отметил, что Украина является «инструментом», который использовали США, чтобы «навредить России».

Ранее на Украине появилась новая версия ЗРК Patriot.

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