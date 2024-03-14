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На Украине появилась новая версия ЗРК Patriot

Аналитик Леонков рассказал о новой версии Patriot на Украине

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Global Look Press

По словам военного аналитика Алексея Леонкова, который является одним из ведущих специалистов России по системам противовоздушной обороны (ПВО), США применяют на Украине новую модификацию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом он рассказал РИА Новости.
Леонков отметил, что обновленная версия Patriot имеет интегрированные на автомобильном шасси пусковые установки, радары и командные пункты. По его словам, данным ЗРК могут управлять только американские военные расчеты.

Этот шаг значительно повышает подвижность комплекса и позволяет эффективно использовать его для обороны от воздушных атак или для защиты определенных направлений с возможностью смены позиции, пояснил специалист.

Согласно эксперту, эта версия Patriot была уничтожена ракетой российского оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» в районе населенного пункта Покровск в Донецкой народной республике (ДНР).

Министерство обороны России 13 марта сообщило о поражении ЗРК Patriot Вооруженных Сил Украины в Харьковской области. В ведомстве также заявили о нанесении ударов по живой силе и военной технике Украины в 129 районах.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.

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Операция на Украине
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