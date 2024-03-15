В Британии заявили, что Бербок оказалась в изоляции из-за позиции по Украине

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок оказалась в политической изоляции в Германии из-за своей позиции по поводу передачи ракет Taurus Киеву. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran.

Он прокомментировал реакцию Бербок на предложение главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона передать дальнобойные ракеты Taurus Лондону для их последующей отправки на Украину.

«Кэмерон придумывает этот странный план. <...> Конечно, у нас есть Бербок, <…>, она говорит, что это хорошая идея. <…> И у меня такое впечатление, что в данном случае Бербок находится в изоляции, и даже большинство «зеленых» не поддерживают ее», — сказал Меркурис, добавив, что против идеи Кэмерона выступили канцлер Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус.

В начале марта стало известно, что Великобритания просила Германию передать Украине ракеты Taurus.

Вслед за этим зампред комитета Верховной рады Украины Егор Чернев призвал власти Германии пойти на встречу Киеву и предоставить в распоряжение ВСУ дальнобойные ракеты для нанесения ударов по полуострову Крым и по Крымскому мосту.

Ранее бундестаг проголосовал против резолюции о поставках Украине ракет Taurus.