Боррель назвал резней ситуацию в секторе Газа

Происходящее в секторе Газа на фоне обострения палестино-израильского конфликта является резней. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, сообщает телекомпания PBS.

«Все больше и больше людей испытывают беспокойство по поводу того, что я определенно могу назвать резней», — сказал Боррель, добавив, что наблюдаются изменения общественного мнения в США по отношению к происходящему в Газе. Он отметил, что уже весь мир обеспокоен ситуацией в анклаве.

По его словам, Европа хочет найти способ урегулировать конфликт на основе сосуществования двух государств, а также предоставления палестинцам права иметь свое собственное правительство.

Жители Газы голодают из-за отсутствия необходимой гуманитарной помощи, потому что Израиль контролирует границу и не пропускает грузовики с продовольствием, подчеркнул Боррель.

До этого сообщалось, что более 170 человек получили ранения, попав под обстрел во время ожидания гуманитарной помощи в секторе Газа.

Ранее ХАМАС рассказал, каким видит соглашение с Израилем.