Маск согласился с заявлением о том, что Байден саботировал мирное соглашение РФ и Украины

Американский бизнесмен Илон Маск подтвердил заявление о том, что президент США Джо Байден саботировал мирное соглашение между Россией и Украиной. Об этом свидетельствует его комментарий в социальной сети Х.

Он отреагировал на цитаты предпринимателя Дэвида Сакса, который утверждает, что президент США блокировал проект мирного соглашения между двумя странами весной 2022 года.

Маск согласился с мнением Сакса о том, что политика Байдена направлена на продление прокси-войны с Россией.

До этого Маск заявил, что попытки наступать, сражаясь с российской армией, только ослабили Вооруженные силы Украины (ВСУ), им следует укрепляться на расстоянии от линии фронта. Он напомнил, что около года назад он писал о том, что ВСУ не стоит пытаться наступать против хорошо укрепившихся российских войск — вместо этого надо самим строить укрепления.

«Вместо этого жизни людей все-таки были потрачены в бесполезных наступательных операциях, которые не принесли ничего, а только ослабили Украину. Логичным шагом сейчас будет укрепить позиции подальше от нынешней линии конфликта — там, где местность предоставляет больше преимущества», — заявил Маск.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».