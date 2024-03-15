На Сахалине долгожительница самостоятельно пришла на выборы

На Сахалине 92-летняя местная жительница Пелагея Филиппова самостоятельно пришла проголосовать на выборы президента России. Об этом сообщает Telegram-канал избиркома Сахалина и Курильских островов.

«Члены участковой избирательной комиссии № 92 предложили Пелагее Андреевне проголосовать дома, но она проявила свою гражданскую позицию и самостоятельно пришла для голосования на участок. Голосование избирателей старшего возраста всегда находится на особом контроле членов избирательных комиссий. Для них комиссии всегда готовы прибыть для голосования на дому», — заявили в избиркоме.

После Пелагеи Андреевны, на избирательный участок № 92 также пришел 93-летний местный житель Николай Дунаев. Он также отказался от голосования на дому.

До этого на выборах президента России избирательные участки были открыты в Приморском крае, Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России, которые проходят в стране с 15 по 17 марта. В бюллетенях представлены четыре кандидата на пост главы государства: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Впервые для выборов президента России в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Проголосовать онлайн или очно россияне смогут в течение всех трех дней. Участки для голосования открыты и за рубежом, в странах с дипломатическим присутствием России. Их количество в этом году заметно меньше, чем на президентских выборах 2018 года.

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