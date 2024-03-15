Суд продолжит изучать, что Трамп делал с секретными документами у себя дома

Федеральный суд по южному округу штата Невада отказал экс-президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу в прекращении дела о ненадлежащем хранении секретных документов. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Хотя в ходатайстве выдвигаются различные аргументы, требующие серьезного рассмотрения, суд в конечном итоге после длительных устных прений приходит к выводу, что решение всего представленного вопроса слишком сильно зависит от <…> все еще колеблющихся определений установленных законом терминов», — заявила судья Эйлин Кэнон.

Она добавила, что решение было принято на основе «неконституционной неясности». Трампа обвиняют в том, что он хранил большое количество секретных и совершенно секретных документов в ненадлежащих, незащищенных местах, например — в собственной резиденции Мар-а-Лаго, где 27 документов хранились в его кабинете, а еще 75 — в кладовой.

До этого генеральный прокурор США Меррик Гарленд рассказал о завершении дела об обращении с секретными документами.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.