Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд продолжит изучать, что Трамп делал с секретными документами у себя дома

Суд отказал Трампу в прекращении дела о секретных документах

close
100%
Andrew Harnik/AP

Федеральный суд по южному округу штата Невада отказал экс-президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу в прекращении дела о ненадлежащем хранении секретных документов. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Хотя в ходатайстве выдвигаются различные аргументы, требующие серьезного рассмотрения, суд в конечном итоге после длительных устных прений приходит к выводу, что решение всего представленного вопроса слишком сильно зависит от <…> все еще колеблющихся определений установленных законом терминов», — заявила судья Эйлин Кэнон.

Она добавила, что решение было принято на основе «неконституционной неясности». Трампа обвиняют в том, что он хранил большое количество секретных и совершенно секретных документов в ненадлежащих, незащищенных местах, например — в собственной резиденции Мар-а-Лаго, где 27 документов хранились в его кабинете, а еще 75 — в кладовой.

До этого генеральный прокурор США Меррик Гарленд рассказал о завершении дела об обращении с секретными документами.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами