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Боррель отметил важность США в вопросе помощи Украине

Боррель: Европа не заменит США в вопросе оказания военной помощи Украине

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Johanna Geron/Reuters

Европа не способна заместить Соединенные Штаты в вопросе оказания военной помощи Киеву, она не может конкурировать с Америкой в объемах вооружений. Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель в интервью телекомпании PBS.

Таким образом политик ответил на вопрос, сможет ли Евросоюз оказывать Украине военную помощь, необходимую для того, чтобы заменить поддержку Вашингтона.

«Никто не может соперничать с армией и военным потенциалом США. И безусловно, если вы Вашингтон перестанете это делать, никто другой не сможет занять ваше место», – подчеркнул Боррель.

До этого Жозеп Боррель заявил, что исход боевых действий на Украине будет решен в ближайшие месяцы, поэтому западные страны должны активнее поддерживать Киев в вопросе оказания военной помощи.

До этого постоянные представители стран–членов ЕС договорились о передаче €5 млрд в Европейский фонд мира для предоставления военной помощи Украине в 2024 году.

Ранее Боррель рассмотрел в конфликте на Украине черты «звездных войн».

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