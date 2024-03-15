Захарова ответила на требование Европарламента вернуть румынское золото

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала требование Европарламента вернуть Румынии ее «национальное достояние», включая золотой запас и культурные ценности. В своем Telegram-канале она написала, что долг Румынии перед Россией в десятки раз превышает стоимость румынского золотого запаса, отправленного в Россию в начале ХХ века.

«Если же подсчитать все румынские долги перед Россией и Советским Союзом, то, как полагают некоторые эксперты, получим в районе 1365–1665 тонн золота, что в 20–25 раз превышает стоимость всего румынского золотого запаса, отправленного в Россию в 1916–1917 годах», – сказала дипломат.

Она также подчеркнула, что в 1935 году правительство СССР направило в Бухарест 17 вагонов различных ценностей, оставшихся еще с царских времен. Несмотря на это, меньше чем через шесть лет Румыния напала на Советский союз вместе с Третьим рейхом, отметила Захарова.

До этого депутат Государственной думы Олег Морозов призвал потребовать от Румынии выплаты репараций за ее участие во Второй мировой войне.

14 марта депутаты Европарламента обратились к Москве с требованием вернуть Румынии золотой запас.

Ранее в России спрогнозировали стоимость золота в 2024 году.