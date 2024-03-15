В Еврокомиссии поддержали желание Армении вступить в ЕС

Армения может подать заявку на вступление в Евросоюз (ЕС), дальнейшее решение об интеграции страны в содружество зависит от одобрения со стороны всех стран ЕС. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано в интервью «Известиям».

«Страны имеют право стремиться к лучшему будущему для своего народа. Что касается членства в ЕС, каждая европейская страна — ее народ и правительство — должны решить, хотят ли они подать заявку на вступление в ЕС», – сказал Стано.

По его словам, как только государство подает заявку на вступление в ЕС, государства-члены рассматривают ее и затем принимают соответствующее решение с опорой на договоры Евросоюза и установленные критерии.

13 марта Европарламент принял резолюцию об укреплении связей с Арменией и призвал изучить предложение о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в содружество. Отмечается, что резолюции ЕП носят рекомендательный характер и не имеют юридической силы.

После этого армянский премьер Никол Пашинян заявил, что у Еревана есть политическая воля для углубления отношений с ЕС.

Ранее Евросоюз и Армения решили расширить партнерство.