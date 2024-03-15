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В России вступил в силу запрет на предвыборную агитацию

В России вступил в силу запрет на предвыборную агитацию на выборах президента

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Запрет на предвыборную агитацию на выборах президента России вступает в силу с пятницы, 15 марта, — первого дня голосования, нарушение грозит административной ответственностью. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно решению Центризбиркома (ЦИК) РФ, голосование пройдет с 15 по 17 марта. По закону о выборах главы государства, агитация в день голосования, как и в день до голосования, запрещается. При этом правило «дня тишины» не работает в случае, когда голосование проходит на протяжении нескольких дней. Запрет начинается с 00:00 15 марта по местному времени.

О запрете на агитацию сообщили и в Роскомнадзоре. Там подчеркнули, что за нарушение требований законодательства РФ о выборах предусмотрена административная ответственность. В ведомстве пояснили, что к предвыборной агитации относятся призывы голосовать против кандидата, заявления о возможных последствиях избрания или неизбрания кандидата или распространение данных о деятельности кандидата, не связанной с профессиональной деятельностью.

15 марта на Чукотке и Камчатке, где время по сравнению с Москвой «спешит» на +9 часов, начались выборы президента России — в регионах открылись избирательные участки.

Ранее в прокуратуре предупредили россиян об ответственности за нарушения избирательного законодательства.

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Выборы президента России-2024
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