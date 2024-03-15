В ЦИК заявили о скором разочаровании Запада результатами выборов в РФ

Многие за рубежом будут разочарованы результатами будущих президентских выборов в России. Таким мнением поделился зампред Центризбиркома (ЦИК) РФ Николай Булаев, сообщает ТАСС.

«Мне кажется, что по итогам этого голосования мы будем иметь результат, который многих разочарует за рубежом, но это будет точка зрения нашего народа — он так считает», — сказал Булаев.

По его словам, все попытки скомпрометировать выборы главы государства или помешать голосованию путем закрытия зарубежных участков, бессмысленны.

Булаев добавил, что россияне, не смотря ни на что, сделают свой выбор, ведь чем сильнее давление на народ, тем больше единства.

15 марта на Чукотке и Камчатке, где время по сравнению с Москвой «спешит» на +9 часов, начались выборы президента России — в регионах открылись избирательные участки.

До этого в ЦИК России заявили о готовности к отражению атак из-за границы во время голосования.

Ранее прокуратура предупредила граждан об ответственности за нарушения избирательного законодательства.