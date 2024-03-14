Молдавский парламент лишил иммунитета оппозиционного депутата Таубер

Парламент Молдавии лишил неприкосновенности депутата от оппозиции Марину Таубер, подозреваемую во вмешательстве в осуществление правосудия. Об этом со ссылкой на парламентскую пресс-службу сообщает ТАСС.

Парламентарии согласились снять депутатский иммунитет с Таубер для передачи уголовного дела в суд. Оппозиционерке инкриминируют вмешательство в осуществление правосудия, совершенное с использованием служебного положения.

До этого сообщалось, что Россия отказалась выдавать Молдавии оппозиционера Илана Шора.

Ранее российского певца Ираклия Пирцхалаву не пустили в Молдавию на собственный концерт

До этого сообщалось, что молдавский суд запретил оппозиционному депутату Марине Таубер покидать Кишинев.

Ранее в Молдавии признали оппозиционную партию «Шор» антиконституционной.