Урегулирование отношений с Россией после прихода к власти в 2012 году партии «Грузинская мечта» способствует облегчению в процессе евроинтеграции Грузии. Об этом заявил советник премьер-министра республики Зураб Абашидзе ранее занимавший должность спецпредставителя по РФ. По его словам, которые приводит газета «Взгляд», снижение напряженности между Москвой и Тбилиси также успокоило ситуацию внутри страны и поспособствовало экономической стабилизации.

«Нас же критиковали, что мы продаем в Россию вино и хурму. На сегодняшний день Грузия вывезла в Россию продукцию на миллиарды долларов, что помогло развитию здесь многих отраслей, мы также облегчили жизнь в России грузинской диаспоре», — отметил Абашидзе.

Он добавил, что диалог с Россией в определенной степени поспособствовал оформлению в 2014 году между Грузией и Евросоюзом соглашения об ассоциации с последующем предоставлением республике статуса кандидата в ЕС.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили до этого заявил, что военный конфликт 2008 года в Южной Осетии — это политическое преступление под началом экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Он отметил, что в Тбилиси пытались избежать этого вопроса в течение многих лет, в том числе из-за судебных процессов в Гааге и Страсбурге, которые завершились победой Грузии.

Ранее в Грузии исключили передачу Саакашвили Украине.