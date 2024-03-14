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Cтало известно о тайной операции ЦРУ против правительства Китая

Reuters: ЦРУ вело в соцсетях тайную операцию против правительства Китая

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Aly Song/Reuters

В 2019 году Дональд Трамп, находясь на посту президента США, поручил Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) начать тайную операцию в китайских соцсетях, направленную против властей КНР. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на бывших американских чиновников.

По их словам, ЦРУ создало небольшую группу оперативников, которые использовали фейковые аккаунты в интернете для распространения негативной информации о правительстве председателя КНР Си Цзиньпина. Как заявили источники, американская спецслужба также обеспечивала утечку разведывательной информации соответствующей риторики в зарубежные новостные агентства.

По их информации, в некоторых постах оперативников ЦРУ утверждалось, что члены Коммунистической партии Китая «прячут за границей незаконно нажитые деньги». Кроме того, в ряде публикаций содержались обвинения в коррупции и расточительстве при реализации инициативы «Один пояс — один путь».

Экс-чиновники также отметили, что усилия ЦРУ были направлены на «разжигание паранойи» среди руководства КНР, которая бы вынуждала китайское правительство «тратить ресурсы на обнаружение вторжений».

До этого член палаты представителей США от Республиканской партии Майк Лоулер призвал администрацию действующего президента страны Джо Байдена «быть решительной» в отношении Китая, назвав страну «величайшим геополитическим врагом в мире».

Ранее Байден назвал Китай «часовой бомбой».

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