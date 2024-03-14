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Политолог объяснил, в каком случае страны Балтии отправят свои войска на Украину

Политолог Межевич: страны Балтии отправят войска на Украину, если прикажут США

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Reuters

Лидеры стран Балтии полностью зависят от США, поэтому решение об отправке их войск на Украину будут принимать в Вашингтоне. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич, комментируя слова премьеров Эстонии и Латвии о том, что они не исключают отправку своих солдат в помощь Киеву.

«Однако американцы приказ не отдают. Это обусловлено в том числе и тем, что прибалтийские страны обладают совсем небольшим военным потенциалом — армии малочисленны и плохо вооружены, опыта ведения боевых действий у них тоже нет», — отметил политолог.

Он добавил, что вся эта риторика объясняется желанием Прибалтики приукрасить свой статус в Евросоюзе и на Западе в целом.

Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас в ходе правительственного часа отказалась гарантировать, что в будущем военнослужащие страны не будут отправлены на Украину.

Позднее премьер Латвии Эвика Силиня заявила, что Западу необходимо «делать больше» для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), обратив внимание на отрицательные последствия поражения Украины для западных стран.

Ранее Силиня заявила, что между прибалтийскими странами и Россией, а также Белоруссией в будущем возникнет «железный занавес».

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