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Путин анонсировал рост доли атомной энергии в России

Путин: доля атомной генерации в энергобалансе России к 2045 году вырастет до 25%

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Владимир Гердо/РИА Новости

Доля атомной генерации в общем энергобалансе РФ может вырасти до 25% к 2045 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава российского государства по видеосвязи принял участие в церемонии заливки первого бетона в основание седьмого энергоблока Ленинградской атомной электростанции и начала строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) МоскваСанкт-Петербург.

Путин подчеркнул, что атомная энергетика активно развивается внутри России.

«Планируется, что к 2045 году доля атомной генерации в общем энергобалансе Российской Федерации будет увеличена до 25%», — добавил он.

Также Владимир Путин назвал российские железные дороги лучшими в мире.

14 марта началось строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

«Строительство высокоскоростной магистрали, предназначенной для пассажирского движения, позволит повысить и скорость перемещения грузовых составов», — отметил Путин.

Ранее Путин анонсировал строительство скоростных ж/д магистралей до новых регионов.

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