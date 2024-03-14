Путин анонсировал рост доли атомной энергии в России

Доля атомной генерации в общем энергобалансе РФ может вырасти до 25% к 2045 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава российского государства по видеосвязи принял участие в церемонии заливки первого бетона в основание седьмого энергоблока Ленинградской атомной электростанции и начала строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.

Путин подчеркнул, что атомная энергетика активно развивается внутри России.

«Планируется, что к 2045 году доля атомной генерации в общем энергобалансе Российской Федерации будет увеличена до 25%», — добавил он.

Также Владимир Путин назвал российские железные дороги лучшими в мире.

14 марта началось строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

«Строительство высокоскоростной магистрали, предназначенной для пассажирского движения, позволит повысить и скорость перемещения грузовых составов», — отметил Путин.

Ранее Путин анонсировал строительство скоростных ж/д магистралей до новых регионов.