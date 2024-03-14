В Испании амнистируют каталонских сепаратистов

Парламент Испании принял закон об амнистии каталонских сепаратистов. Об этом сообщает La Vanguardia.

За принятие законопроекта высказались 178 депутатов, при этом 172 были против.

Отмечается, что речь идет об амнистии за преступления — как доказанные, так и предполагаемые — совершенные представителями каталонских сепаратистов во время попытки провести референдум о независимости Каталонии от Испании в 2017 году.

Амнистию каталонских сепаратистов продвигал действующий премьер-министр Испании Педро Санчес. При этом во многих регионах Испании данная мера не является популярной. 9 марта в центре Мадрида тысячи людей вышли, выступая против закона об амнистии каталонских сепаратистов и с требованием отставки премьер-министра Педро Санчеса. В конце января в центре Мадрида около 45 тысяч человек провели акцию протеста против закона об амнистии сторонников независимости Каталонии, а также Педро Санчеса.

Ранее сообщалось, что более половины жителей Каталонии не хотят выхода из состава Испании.