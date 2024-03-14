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ЕК не ответила, признает ли ЕС результаты президентских выборов в России

Еврокомиссия: страны ЕС сами примут решение о признании итогов выборов в России

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Страны Европейского союза самостоятельно примут решение о признании итогов выборов в России. Об этом заявил в ходе брифинга в Брюсселе пресс-секретарь главы дипслужбы Евросоюза Петер Стано, передает ТАСС.

При этом он отметил, что Еврокомиссия обычно «не занимает какую-либо позицию перед выборами».

«Решения о признании либо непризнании результатов выборов принимают государства — члены сообщества после того, как мы увидим весь процесс», — сказал Стано.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что страны «Большой семерки» планируют «никогда не признавать» результаты выборов, проведенных на новых территориях Российской Федерации на данный момент времени и в будущем.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 15—17 марта 2024 года. Владимир Путин участвует в выборах как самовыдвиженец, его заявка зарегистрирована ЦИК. Кроме действующего главы государства, ЦИК зарегистрировал как кандидатов Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова.

Ранее Медведев заявил, что у него нет сомнений в победе Путина на выборах президента России.

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Выборы президента России-2024
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