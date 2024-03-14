Украину заподозрили в желании показать США бесполезность танков Abrams

Переданные Украине американские танки Abrams оказались не лучшим вариантом военной техники и значительно уступают российским, заявил военный эксперт Евгений Михайлов. По его мнению, Киев намеренно массово направляет эти танки на поле боя, чтобы продемонстрировать США их неэффективность и заставить выслать больше вооружения.

«На мой взгляд, Украина сейчас их намеренно пускает под молотки, чтобы показать американцам, что «ваша хваленая техника быстро горит, дайте нам еще». То есть они провоцирую американцев», — заявил Михайлов в беседе с телеканалом «360».

Такую тактику он объяснил тем, что США начали откладывать финансирование Украины. На этом фоне украинские военные начали «подставлять» американскую технику под удар и тратить американские средства «напропалую», считает он.

В качестве примера Михайлов привел Patriot, напомнив, что российские военные недавно уничтожили три такие установки на линии фронта, где подобной техники быть не должно.

«То есть это было решение украинских военных. По Abrams было то же самое. Ведь раньше эти танки были оставлены, но их не трогали. Видимо, наступила безвыходная ситуация», — заявил военный эксперт.

При этом, по мнению специалиста, модифицированные российские танки старого образца оказались более универсальными и эффективными в условии ведения боя в сложившихся обстоятельствах, чем Abrams, которые часто ломаются.

Напомним, эксперты также связывают применение ВСУ танков Abrams со снарядным голодом для артиллерийских установок.

Ранее Forbes назвал главное российское оружие против танков Abrams.