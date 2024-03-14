Столтенберг высказал мнение о том, есть ли угроза Финляндии со стороны России

В настоящее время НАТО не видит угрозы со стороны России по отношению ко всем странам альянса, включая Финляндию. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его цитирует ТАСС.

«НАТО не видит непосредственной военной угрозы со стороны России ни одной из своих стран. Это относится и к Финляндии», — сказал Столтенберг.

Он также добавил, что, на его взгляд, присоединение Хельсинки к Североатлантическому альянсу сделало положение страны более безопасным.

11 марта Столтенберг уже озвучивал тезис о том, что РФ в данный момент не угрожает НАТО. Он объяснил, что Россия слишком занята на Украине, а также понимает, что атака на одного члена альянса спровоцирует ответ всего объединения.

В феврале генсек НАТО также заявлял, что альянсу никто не угрожает. При этом он осудил слова бывшего президента США Дональда Трампа об отношениях Вашингтона с Североатлантическим альянсом. По мнению Столтенберга, они подрывают безопасность НАТО.

Ранее Столтенберг призвал президента Франции Эммануэля Макрона обсуждать с НАТО отправку войск на Украину.