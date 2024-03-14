Военный эксперт объяснил, ради чего ВСУ атакуют Белгород

Наращивание интенсивности атак на Белгородскую область Вооруженными силами Украины (ВСУ) связано с тем, что Киев стремится привлечь внимание и получить больше помощи от западных партнеров, считает военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин. Удары по мирным жителям он в беседе с телеканалом «360» он назвал «террором «в неприглядном виде».

«[ВСУ] хотят показать своим кураторам, что что-то могут, чтобы им выделяли финансирование, передавали оружие и боеприпасы», — считает Литовкин.

Также среди причин усиления атак он назвал месть за утраченные территории и желание сорвать предстоящие президентские выборы в России.

Литовкин заявил, что украинские военные не просто так стремятся наносить удары именно по гражданской инфраструктуре, жилым домам и энергообъектам. По его мнению, это связано с желанием привлечь больше внимания к атакам со стороны журналистов и заставить говорить о них как о «показательных акциях».

Напомним, в последние дни ВСУ нарастили интенсивность атак на российские регионы, в том числе – на Белгородскую область. Несколько даров произошли минувшей ночью, с утра атаки продолжились. Сегодня днем в городе трижды объявляли ракетную опасность, «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию об обстановке в регионе.

Ранее губернатор области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях атаки ВСУ на Белгород.