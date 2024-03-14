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Кремль опубликовал обращение Путина к россиянам перед выборами

Кремль опубликовал обращение Путина к гражданам России перед выборами президента

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам перед трехдневным голосованием на президентских выборах. Текст обращения опубликован на сайте Кремля.

В обращении Путин призвал россиян реализовать свое избирательное право, уточнив, что итоги грядущих выборов прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы.

«По всей нашей огромной стране откроются избирательные участки, начнется трехдневное голосование по выборам президента России», — отметил Путин.

Президент отметил, что выборы в России проходят в восьмой раз, а это говорит о «незыблемости одного из основных принципов демократического государства».

Голосование на президентских выборах в России продлится три дня — 15, 16 и 17 марта. Кроме того, в 29 регионах страны пройдет онлайн-голосование.

До этого начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко говорил, что все системы электронного голосования готовы к предстоящим выборам президента РФ.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом от диктатуры.

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