Захарова призвала запомнить заявление Европарламента по выборам в РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление Европарламента, в котором сообщается, что ЕП не будет наблюдать за избирательным процессом в России и, следовательно, не будет комментировать ни сам процесс, ни его результаты.

«Все запомнили? Я — да. Теперь пусть попробуют хоть слово сказать о выборах президента России, и все поймут, что они заврались или душевно нездоровы», — написала она.

13 марта стало известно, что Европарламент не будет участвовать в наблюдении за президентскими выборами в России. Об этом заявили в пресс-службе законодательного органа Европейского союза. Глава комитета по иностранным делам ЕП Давид Макалистер отметил, что Европарламент также не сможет комментировать итоговые результаты голосования.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее Песков пообещал сообщить, когда и где Путин примет участие в выборах президента.